2020-02-09T12:25:54+03:00
Происшествия

Росгвардейцы поймали мужчину за воровством стройинструмента

Молодой человек уже находился в розыске
Олег ЛЯЛИН
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28-летний кировчанин находился в розыске за аналогичное преступление. Фото: 43.rosgvard.ru28-летний кировчанин находился в розыске за аналогичное преступление. Фото: 43.rosgvard.ru
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6 февраля сигнал тревоги поступил на пульт сотрудников вневедомственной охраны от одного из магазинов на улице Луганской. В 21.00 патруль прибыл в торговый зал. Там росгвардейцы увидели мужчину, который пытался украсть электроинструмент - угловую шлифовальную машинку. Стоит инструмент около шести тысяч рублей.

Бойцы росгвардии попросили у гражданина документы. После проверки выяснилось, что 28-летний воришка находится в розыске за подобное преступление. Следственно-оперативная группа увезла нарушителя закона в полицейский участок. Там и продолжится разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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