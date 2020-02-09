Росгвардейцы поймали мужчину за воровством стройинструмента

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:25:54+03:00

Молодой человек уже находился в розыске

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6 февраля сигнал тревоги поступил на пульт сотрудников вневедомственной охраны от одного из магазинов на улице Луганской. В 21.00 патруль прибыл в торговый зал. Там росгвардейцы увидели мужчину, который пытался украсть электроинструмент - угловую шлифовальную машинку. Стоит инструмент около шести тысяч рублей.

Бойцы росгвардии попросили у гражданина документы. После проверки выяснилось, что 28-летний воришка находится в розыске за подобное преступление. Следственно-оперативная группа увезла нарушителя закона в полицейский участок. Там и продолжится разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU