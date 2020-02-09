2020-02-09T11:57:23+03:00
Общество

В Чемпионате мира по зимнему триатлону участвуют жители Кировской области

Соревнования проходят в Италии
Олег ЛЯЛИН
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Кировский спортсмен впереди всех. Фото: vk.com/moyvrКировский спортсмен впереди всех. Фото: vk.com/moyvr
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Жители Верхошижемского района Кировской области, Дарья Рогозина и Алексей Евдокимов участвуют на Чемпионате мира по триатлону в Италию. Город Азиаго хорошо принял вятчан. Зимний триатлон включает в себя три этапа: бег, лыжную гонку и велосипед. Дарья Рогозина выступала под номером один, Алексей Евдокимов под номером 52.

Дарья Рогозина со своими "коллегами" по дистанции. Фото: vk.com/moyvr

Дарья Рогозина со своими "коллегами" по дистанции. Фото: vk.com/moyvr

Как стало известно паблику «Мой Верхошижемский район», Алексей занял 15 место в категории «Elite Men».

- Спасибо всем, кто за меня болел, - делится эмоциями Алексей. - Для меня это был дебют, все по-другому, не как в России.

Напомним, что спортсмен справился с дистанцией за 01.23.02, победитель оторвался от него всего лишь на шесть минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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