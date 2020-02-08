2020-02-08T17:58:22+03:00
Происшествия

Подросток из Уржумского района украл у родственницы ноутбук и продал его

Парень признался в содеянном
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Подросток без труда проникнул в дом к своей родственнице. Фото kirov.sledcom.ruПодросток без труда проникнул в дом к своей родственнице. Фото kirov.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Следком РФ по Кировской области завершил расследование кражи 16-летним подростком ноутбука у своей тети. По версии следствия, 30 октября 2019 года парень был в гостях у тети. В шкафу он приметил ноутбук. Через некоторое время родственники вышли из дома. Ключ от двери женщина оставила в почтовом ящике. Это и подметил «зоркий глаз» малолетнего.

Пока тетя 16-летнего подростка сидела в гостях у его матери, тот смог проникнуть в дом родственницы, где и «позаимствовал» компьютер. ПК парень продал, а на «вырученные» деньги купил себе мотоцикл.

2 ноября тетя обнаружила пропажу. Ее подозрения пали на племянника, который недавно был у нее в гостях. Женщина пожаловалась матери подростка. После этого он сам сознался в краже.

В ходе следствия парень признал свою вину. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Расследование дела завершено. Парень оттделался постановкой на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подросток из Уржумского района украл у родственницы ноутбук и продал его
Кировчанин не заплатил кредит и лишился автомобиля
Кировские кикбоксеры стали призерами чемпионата и первенства ПФО
В Кировской области сгорел «Ниссан»
Кировчане первыми увидят новый фильм Гая Ричи
Кировский анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, выпустил видеообращение
Встречи жителей Лубягино и Радужного с представителями власти согласованы
В Кирове пьяный студент протаранил две машины
Кировчане увидели в небе «лунную радугу»
Житель Котельнича за изготовление взрывчатки получил четыре года колонии
Киров на пороге эпидемии гриппа
В Кирове 14 автобус превратился в баню
В Кирове появились электронные пересадочные проездные
Ударил несколько раз об стену: в Кирове осудят мужчину за нанесение тяжких побоев своей знакомой
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году
В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области
В Кировской области проходит восьмой этап Кубка России по биатлону
В Кирове троллейбус сбил пешехода
В Уржумском районе появится многофункциональный культурный центр
Мотогонки на льду: в Вятских Полянах пройдут заключительные этапы Кубка России
На бывшего директора СШ «Юность» завели новые уголовные дела
Кировская область: «Ростелеком» расширил оптическую сеть на 1600 километров
В Кирово-Чепецке с водителя, сбившего ребенка, взыскали 30 тысяч рублей
Сотрудники ГИБДД Кировской области получили 73 новых автомобиля
В Кирове мошенники продавали пульты, которые могут «заморозить» показания счетчиков
В Кирове из-за ремонта теплосетей временно перекрыли улицу Казанскую
В администрацию Кирова пришел Дмитрий Осипов
«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка
Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки