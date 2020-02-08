Подросток из Уржумского района украл у родственницы ноутбук и продал его

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:58:22+03:00

Подросток без труда проникнул в дом к своей родственнице. Фото kirov.sledcom.ru

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Следком РФ по Кировской области завершил расследование кражи 16-летним подростком ноутбука у своей тети. По версии следствия, 30 октября 2019 года парень был в гостях у тети. В шкафу он приметил ноутбук. Через некоторое время родственники вышли из дома. Ключ от двери женщина оставила в почтовом ящике. Это и подметил «зоркий глаз» малолетнего.

Пока тетя 16-летнего подростка сидела в гостях у его матери, тот смог проникнуть в дом родственницы, где и «позаимствовал» компьютер. ПК парень продал, а на «вырученные» деньги купил себе мотоцикл.

2 ноября тетя обнаружила пропажу. Ее подозрения пали на племянника, который недавно был у нее в гостях. Женщина пожаловалась матери подростка. После этого он сам сознался в краже.

В ходе следствия парень признал свою вину. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Расследование дела завершено. Парень оттделался постановкой на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU