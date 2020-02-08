2020-02-08T16:22:13+03:00
Общество

Кировчанин не заплатил кредит и лишился автомобиля

Машину он использовал для обслуживания свадеб
Олег ЛЯЛИН
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Теперь MAZDA должника стоит на штрафстоянке.Теперь MAZDA должника стоит на штрафстоянке.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Отдел судебных приставов № 2 по Ленинскому району г. Кирова завел розыскное дело в отношении гражданина, который не желал возвращать взятый кредит. В залоге у кредитора находилась имущество должника - иномарка MAZDA.

Судебные приставы установили, что должник использует автомобиль для обслуживания свадеб. Вместе с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Кировской области они определили местонахождение разыскиваемого транспортного средства. Выехав по установленному адресу, судебный пристав-исполнитель наложил арест на заложенный автомобиль. Транспортное средство арестовали и доставили на специализированную стоянку в г. Кирове.

У собственника авто есть 10 дней для погашения задолженности по кредиту. Если он этого не сделает, машину выставят на продажу.

ОФИЦИАЛЬНО

Обращаем внимание граждан: должностные лица Службы судебных приставов наделены полномочиями по розыску должников, а также их имущества. Скрывая принадлежащие им транспортные средства и другое имущество, должники зачастую лишь оттягивают неизбежное – выполнять свои долговые обязательства все равно придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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