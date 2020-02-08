2020-02-08T15:06:42+03:00
Спорт

Кировские кикбоксеры стали призерами чемпионата и первенства ПФО

Спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям в Красноярске
Олег ЛЯЛИН
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Ребята будут представлять регион на соревнованиях в Красноярске. Фото: kirovreg.ruРебята будут представлять регион на соревнованиях в Красноярске. Фото: kirovreg.ru
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Чемпионат и первенство ПФО по кикбоксингу в разделе фулл-контакт завершились 7 февраля в Казани. Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, в состязаниях и участвовали 430 спортсменов из 11 регионов страны. 17 спортсменов представляли Кировскую область.

О том, как выступили кировчан, рассказал руководитель федерации кикбоксинга Кировской областни, старший тренер сборной команды региона по этому виду спорта Дмитрий Пищев.

- Конкуренция была очень высокая, сказал Дмитрий Пищев. - К чемпионату и первенству ПФО по кикбоксингу ребята готовились с большим усердием: ездили на летние сборы, тренировались, в январе прошли отбор на областных соревнованиях. Мы были уверены, что займем на окружных состязаниях призовые места.

Кировские спортсмены привезли домой девять медалей разного достоинства. В апреле ребята отправятся в Красноярск на чемпионат и первенство России.

Воспитанник спортивного клуба «Каскад» Егор Козлов поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 86 кг. По результатам этих состязаний Егор получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Спортсмен поделился своими впечатлениями от соревнований и планами на будущее.

- Соперники были достойные, а бои - сложные. Благодаря тренеру Дмитрию Пищеву, мне удалось занять первое место, - сказал Егор. - В апреле в Красноярске настраиваюсь только на победу. Главная цель - отобраться в сборную команду России по кикбоксингу.

Для достижения поставленных задач в регионе, по словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, строят новые объекты спортивной инфраструктуры, ведут реконструкцию и ремонт действующих. В 2019 году в 16 муниципалитетах области построены спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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