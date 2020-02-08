2020-02-08T13:01:08+03:00
Общество

В Кировской области сгорел «Ниссан»

Обстоятельства пожара выясняются
Олег ЛЯЛИН
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Причины возгорания иномарки пока выясняются. Фото: 43.mchs.gov.ruПричины возгорания иномарки пока выясняются. Фото: 43.mchs.gov.ru
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В поселке Садаковский, на улице Тагалинская загорелась иномарка «Ниссан Патрол». Жильцы дома, возле которого был припаркован автомобиль, сразу заметили дым и огонь. Вызвав МЧС граждане сами взялись за тушение машины.

Когда пламя потушили, стали видны «зоны поражения». Огонь охватил моторный отсек, крышку капота, передние колеса. Выгорел весь салон. Причины возгорания пока выясняются, проводится оценка повреждений автомобиля, и ущерб, принесенный огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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