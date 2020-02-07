2020-02-07T18:51:06+03:00
Общество

Встречи жителей Лубягино и Радужного с представителями власти согласованы

Мероприятия пройдут одновременно в двух местах
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Жители против строительства комплекса по обработке ТКО рядом со своими домамиЖители против строительства комплекса по обработке ТКО рядом со своими домамиФото: Александр МАКАРОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 февраля, жители деревень Федяковского сельского поселения и Нововятского района города Кирова встретятся с представителями власти. Информация об этом появилась в группе «Лубягино-NEWS».

В публикации сообщается, что обсуждать строительство комплекса по переработке мусора будут в двух местах. Встреча для жителей Лубягино и других населенных пунктов ФСП пройдет в Доме культуры деревни Шутовщина. Второе мероприятие запланировано в Радужном, в актовом зале школы №74.

- Формат встречи и вместимость помещений нам неизвестны, но мы приглашаем всех неравнодушных к данному вопросу, - пишут в паблике «Лубягино-NEWS». - Наша инициативная группа делится пополам и участвует в обоих мероприятиях.

Обе встречи пройдут одновременно: в 10 часов. Для доставки жителей деревень Лубягино, Кузнецы и Татары власти организовали автобусы. Начиная с 9 утра и с интервалом в 5-10 минут они будут отъезжать от конечной остановки в Лубягино и собирать по пути всех желающих попасть на мероприятие.

Также активисты подчеркивают, что будет не митинг, а организованная встреча. Не должно быть выкриков из зала, а все вопросы просят задавать в микрофон после представления.

Адреса мест:

- Кирово-Чепецкий район, деревня Шутовщина, улица Октябрьская, дом №3;

- Киров, микрорайон Радужный, переулок Школьный, дом №4, актовый зал школы №74.

Напомним, на днях активисты собрали более трех тысяч подписей против строительства комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировский анестезист, обвиняемый в убийстве ветеранов, выпустил видеообращение
Встречи жителей Лубягино и Радужного с представителями власти согласованы
В Кирове пьяный студент протаранил две машины
Кировчане увидели в небе «лунную радугу»
Житель Котельнича за изготовление взрывчатки получил четыре года колонии
Киров на пороге эпидемии гриппа
В Кирове 14 автобус превратился в баню
В Кирове появились электронные пересадочные проездные
Ударил несколько раз об стену: в Кирове осудят мужчину за нанесение тяжких побоев своей знакомой
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году
В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области
В Кировской области проходит восьмой этап Кубка России по биатлону
В Кирове троллейбус сбил пешехода
В Уржумском районе появится многофункциональный культурный центр
Мотогонки на льду: в Вятских Полянах пройдут заключительные этапы Кубка России
На бывшего директора СШ «Юность» завели новые уголовные дела
Кировская область: «Ростелеком» расширил оптическую сеть на 1600 километров
В Кирово-Чепецке с водителя, сбившего ребенка, взыскали 30 тысяч рублей
Сотрудники ГИБДД Кировской области получили 73 новых автомобиля
В Кирове мошенники продавали пульты, которые могут «заморозить» показания счетчиков
В Кирове из-за ремонта теплосетей временно перекрыли улицу Казанскую
В администрацию Кирова пришел Дмитрий Осипов
«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка
Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки