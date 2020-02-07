Встречи жителей Лубягино и Радужного с представителями власти согласованы

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:51:06+03:00

Жители против строительства комплекса по обработке ТКО рядом со своими домами Фото: Александр МАКАРОВ

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В воскресенье, 9 февраля, жители деревень Федяковского сельского поселения и Нововятского района города Кирова встретятся с представителями власти. Информация об этом появилась в группе «Лубягино-NEWS».

В публикации сообщается, что обсуждать строительство комплекса по переработке мусора будут в двух местах. Встреча для жителей Лубягино и других населенных пунктов ФСП пройдет в Доме культуры деревни Шутовщина. Второе мероприятие запланировано в Радужном, в актовом зале школы №74.

- Формат встречи и вместимость помещений нам неизвестны, но мы приглашаем всех неравнодушных к данному вопросу, - пишут в паблике «Лубягино-NEWS». - Наша инициативная группа делится пополам и участвует в обоих мероприятиях.

Обе встречи пройдут одновременно: в 10 часов. Для доставки жителей деревень Лубягино, Кузнецы и Татары власти организовали автобусы. Начиная с 9 утра и с интервалом в 5-10 минут они будут отъезжать от конечной остановки в Лубягино и собирать по пути всех желающих попасть на мероприятие.

Также активисты подчеркивают, что будет не митинг, а организованная встреча. Не должно быть выкриков из зала, а все вопросы просят задавать в микрофон после представления.

Адреса мест:

- Кирово-Чепецкий район, деревня Шутовщина, улица Октябрьская, дом №3;

- Киров, микрорайон Радужный, переулок Школьный, дом №4, актовый зал школы №74.

Напомним, на днях активисты собрали более трех тысяч подписей против строительства комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU