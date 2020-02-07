2020-02-07T17:19:33+03:00
Происшествия

В Кирове пьяный студент протаранил две машины

При аварии он получил легкие травмы
Александр МАКАРОВ
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ДТП на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской. Фото: vk.com/gibdd43ДТП на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской. Фото: vk.com/gibdd43
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Вечером, 6 февраля, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской произошло ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, пьяный студент за рулем «Лады-Ларгус» не рассчитал свой маневр. При повороте налево он столкнулся со встречной Subaru Forester. После удара отечественная легковушка проехала несколько метров и зацепила стоящий «Сузуки».

В результате аварии пострадали только машины, некоторые травмы получил водитель «Ларгуса». Теперь студенту предстоит отдать на штраф несколько стипендий и полтора года ездить на пары на общественном транспорте.

В этот же день на путепроводе улицы Воровского столкнулись встречные ВАЗ-2111 и «Лада-Приора». В ДТП получили травмы 27-летний водитель «одиннадцатой» и его 43-летний пассажир. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась

ДТП на путепроводе улицы Воровского. Фото: vk.com/gibdd43

ДТП на путепроводе улицы Воровского. Фото: vk.com/gibdd43

ГИБДД Кировской области напоминает: за вождение в нетрезвом виде грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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