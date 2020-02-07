2020-02-07T16:59:33+03:00
Общество

Кировчане увидели в небе «лунную радугу»

Потрясающей красоты явление можно было запечатлеть вчера вечером
Анастасия РОМАНОВА
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Красивое явление кировчане увидели тихим морозным вечером. Фото: Михаил Устюжанин, vk.com/meteokirovКрасивое явление кировчане увидели тихим морозным вечером. Фото: Михаил Устюжанин, vk.com/meteokirov
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Природа не перестает радовать кировчан своими чудесами. Вчера вечером, 6 февраля, жители области наблюдали лунное гало. Посты об этом появились в группах «Любительская метеорология в Кирове» и «Типичный Киров».

Выглядит гало как круглая радуга вокруг небесного светила. По сообщениям метеорологов-любителей, увидеть такую красоту кировчане могут от 50 до 150 раз в году.

Явление имели счастье наблюдать в основном жители области - Котельнича, Верхошижемья, Слободского, Юрьи. В Кирове, по сообщениям очевидцев, гало было маленьким.

- И фонарей не надо! - прокомментировал один из кировчан под постом в «Типичном Кирове».

Свет гало не затмили даже фонари. Фото: Юлия Терешина, vk.com/meteokirov

Свет гало не затмили даже фонари. Фото: Юлия Терешина, vk.com/meteokirov

Напомним, что неделю назад жители региона наблюдали другое необычайно красивое природное явление - перламутровые облака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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