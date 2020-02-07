Житель Котельнича за изготовление взрывчатки получил четыре года колонии

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:03:03+03:00

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В Котельниче осудили местного пиромана за изготовление взрывчатки. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В марте 2019 года местный 48-летний житель рылся в мусорном контейнере в поисках цветмета. Искомое он так и не обнаружил. Зато нашел порох и патроны к охотничьему оружию. Сообразив, что из этого можно сделать что-то интересное, котельничанин унес находку домой. Скрестив порох и патроны со взрывчатым веществом, мужчина сделал два устройства и решил испытать то, что получилось. В поисках безлюдного места для своей цели он проходил по улице Кирова, где и наткнулся на росгвардейцев. Патруль заподозрил неладное и задержал пиромана.

Ранее судимому за кражи жителю Котельнича вменили «незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление взрывного устройства». По совокупности суд назначил мужчине четыре года и три месяца колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU