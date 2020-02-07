2020-02-07T13:03:03+03:00
Происшествия

Житель Котельнича за изготовление взрывчатки получил четыре года колонии

Мужчина собирался испытать свое творение, когда его задержали
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Свое опасное творение мужчина сделал из взрывчатого вещества, пороха и патронов.Свое опасное творение мужчина сделал из взрывчатого вещества, пороха и патронов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Котельниче осудили местного пиромана за изготовление взрывчатки. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В марте 2019 года местный 48-летний житель рылся в мусорном контейнере в поисках цветмета. Искомое он так и не обнаружил. Зато нашел порох и патроны к охотничьему оружию. Сообразив, что из этого можно сделать что-то интересное, котельничанин унес находку домой. Скрестив порох и патроны со взрывчатым веществом, мужчина сделал два устройства и решил испытать то, что получилось. В поисках безлюдного места для своей цели он проходил по улице Кирова, где и наткнулся на росгвардейцев. Патруль заподозрил неладное и задержал пиромана.

Ранее судимому за кражи жителю Котельнича вменили «незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление взрывного устройства». По совокупности суд назначил мужчине четыре года и три месяца колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Котельнича за изготовление взрывчатки получил четыре года колонии
Киров на пороге эпидемии гриппа
В Кирове 14 автобус превратился в баню
В Кирове появились электронные пересадочные проездные
Ударил несколько раз об стену: в Кирове осудят мужчину за нанесение тяжких побоев своей знакомой
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году
В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области
В Кировской области проходит восьмой этап Кубка России по биатлону
В Кирове троллейбус сбил пешехода
В Уржумском районе появится многофункциональный культурный центр
Мотогонки на льду: в Вятских Полянах пройдут заключительные этапы Кубка России
На бывшего директора СШ «Юность» завели новые уголовные дела
Кировская область: «Ростелеком» расширил оптическую сеть на 1600 километров
В Кирово-Чепецке с водителя, сбившего ребенка, взыскали 30 тысяч рублей
Сотрудники ГИБДД Кировской области получили 73 новых автомобиля
В Кирове мошенники продавали пульты, которые могут «заморозить» показания счетчиков
В Кирове из-за ремонта теплосетей временно перекрыли улицу Казанскую
В администрацию Кирова пришел Дмитрий Осипов
«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка
Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки