В Кирове 14 автобус превратился в баню

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:09:12+03:00

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Вчера, 6 февраля, в одном из автобусов маршрута №14 хлынул кипяток. Пост об этом появился в группе «Злой Кировчанин». Из машины валил пар, по всему салону разливалась, по словам автора, «коричневая жидкость».

Одна из очевидцев, наша читательница, дополнила картину происшествия.

- Сначала в салоне раздался хлопок. Из-под сидений в конце автобуса начал валить пар, а потом потекла жидкость. Пассажиры все начали вскакивать, кричать... - поделилась кировчанка. - Автобус наполнился паром буквально за минуту. Произошло это около 17:40. Когда автобус остановился, кондуктор выскочила на улицу и велела всем пассажирам сделать то же самое. Кто-то бросился к дверям, кто-то метался по автобусу… Возможно, кто-то обжегся паром или кипятком.

В комментариях под постом жители города почти единодушно утверждают: в салоне потек тосол. Кто-то наступил на шланг или попросту оторвал его, и «охлаждайка» побежала.

Маршрут №14 обслуживает компания-перевозчик ООО «Автохозяйство». Давать какие-то комментарии «Комсомолке» организация отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU