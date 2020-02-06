В Кирове появились электронные пересадочные проездные
Администрация Кирова опубликовала постановление, в котором вводит новые электронные билеты в систему общественного транспорта в городе. Указ подписал новый и.о главы администрации Геннадий Плехов. Нововведение необходимо для тех людей, которые ездят с пересадками.
Введено два типа электронных проездных. Один стоит 34 рубля и будет активен в течение получаса. Второй билет стоит уже 62 рубля и будет активен в течение 45 минут. Количество возможных пересадок не уточняется.
Подробную информацию о принципах работы пересадочных проездных администрация города опубликует в понедельник, 10 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU