2020-02-06T17:28:54+03:00
Общество

В Кирове появились электронные пересадочные проездные

Услуга действует уже с 1 февраля
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Сколько раз можно будет пересаживаться с одного автобуса на другой бесплатно - пока еще неизвестно.Сколько раз можно будет пересаживаться с одного автобуса на другой бесплатно - пока еще неизвестно.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Администрация Кирова опубликовала постановление, в котором вводит новые электронные билеты в систему общественного транспорта в городе. Указ подписал новый и.о главы администрации Геннадий Плехов. Нововведение необходимо для тех людей, которые ездят с пересадками.

Введено два типа электронных проездных. Один стоит 34 рубля и будет активен в течение получаса. Второй билет стоит уже 62 рубля и будет активен в течение 45 минут. Количество возможных пересадок не уточняется.

Подробную информацию о принципах работы пересадочных проездных администрация города опубликует в понедельник, 10 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове появились электронные пересадочные проездные
Ударил несколько раз об стену: в Кирове осудят мужчину за нанесение тяжких побоев своей знакомой
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году
В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области
В Кировской области проходит восьмой этап Кубка России по биатлону
В Кирове троллейбус сбил пешехода
В Уржумском районе появится многофункциональный культурный центр
Мотогонки на льду: в Вятских Полянах пройдут заключительные этапы Кубка России
На бывшего директора СШ «Юность» завели новые уголовные дела
Кировская область: «Ростелеком» расширил оптическую сеть на 1600 километров
В Кирово-Чепецке с водителя, сбившего ребенка, взыскали 30 тысяч рублей
Сотрудники ГИБДД Кировской области получили 73 новых автомобиля
В Кирове мошенники продавали пульты, которые могут «заморозить» показания счетчиков
В Кирове из-за ремонта теплосетей временно перекрыли улицу Казанскую
В администрацию Кирова пришел Дмитрий Осипов
«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка
Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки