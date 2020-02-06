В Кирове появились электронные пересадочные проездные

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:28:54+03:00

Сколько раз можно будет пересаживаться с одного автобуса на другой бесплатно - пока еще неизвестно. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Администрация Кирова опубликовала постановление, в котором вводит новые электронные билеты в систему общественного транспорта в городе. Указ подписал новый и.о главы администрации Геннадий Плехов. Нововведение необходимо для тех людей, которые ездят с пересадками.

Введено два типа электронных проездных. Один стоит 34 рубля и будет активен в течение получаса. Второй билет стоит уже 62 рубля и будет активен в течение 45 минут. Количество возможных пересадок не уточняется.

Подробную информацию о принципах работы пересадочных проездных администрация города опубликует в понедельник, 10 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU