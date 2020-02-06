2020-02-06T16:44:08+03:00
Происшествия

Ударил несколько раз об стену: в Кирове осудят мужчину за нанесение тяжких побоев своей знакомой

Женщина скончалась от полученных травм
Олег ЛЯЛИН
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Преступник со всей силы ударил знакомую об стену.Преступник со всей силы ударил знакомую об стену.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Следственный комитет Кирова завершил расследование жестокого преступления. 22 мая 2019 года 31-летний мужчина встретился со своей 47-летней знакомой во дворе одного из домов на улице Ульяновской. Оба были пьяны. Между ними возникла ссора, во время которой преступник схватил женщину за одежду и несколько раз ударил ее о кирпичную стену пристройки. Она получила сильные ушибы головы и тела. Пострадавшей пришлось вызвать скорую помощь. Однако через несколько дней она умерла.

Подозреваемого быстро нашли. Пока шло следствие, он находился под стражей. Полицейские смогли собрать достаточно доказательств, чтобы обвинить мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью, которые привели к смерти. В настоящее время следствие завершено, а дело направлено в суд. Максимальным наказанием для мужчины станет тюремный срок на 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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