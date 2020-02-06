2020-02-06T15:43:02+03:00
Общество

В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области

Уроженец Котельнича станцует в стиле хип-хоп
Олег ЛЯЛИН
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Один из участников нового танцевального проекта - парень из Котельнича. Фото: vk.com/vkotleОдин из участников нового танцевального проекта - парень из Котельнича. Фото: vk.com/vkotle
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С 9 февраля в эфир на одном из федеральных телеканалов начнется новое танцевальное шоу «Dance Революция». Одним из участников программы стал наш земляк, 20-летний Владислав Вылегжанин. Молодой человек родился в Котельниче, но сейчас проживает в городе Ростов-на-Дону. Влад - профессиональный танцор. В таком юном возрасте он уже становился победителем Чемпионата России по танцам в стиле хип-хоп.

- Есть чем гордиться! Влад — молодец, - поддерживают парня жители в паблике ВК «Типичный Котельнич»

Сам участник телепроекта на камеру передал привет своему родному городу.

Администраторы паблика надеются, что приветствие Влада покажут в эфире телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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