В шоу на федеральном канале выступит парень из Кировской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:43:02+03:00

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С 9 февраля в эфир на одном из федеральных телеканалов начнется новое танцевальное шоу «Dance Революция». Одним из участников программы стал наш земляк, 20-летний Владислав Вылегжанин. Молодой человек родился в Котельниче, но сейчас проживает в городе Ростов-на-Дону. Влад - профессиональный танцор. В таком юном возрасте он уже становился победителем Чемпионата России по танцам в стиле хип-хоп.

- Есть чем гордиться! Влад — молодец, - поддерживают парня жители в паблике ВК «Типичный Котельнич»

Сам участник телепроекта на камеру передал привет своему родному городу.

Администраторы паблика надеются, что приветствие Влада покажут в эфире телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU