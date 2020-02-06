В Кировской области проходит восьмой этап Кубка России по биатлону

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:51:31+03:00

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Пятого февраля в Перекопе стартовал восьмой этап Кубка России по биатлону. В соревнованиях принимают участие 94 биатлониста, среди которых 57 мужчин и 37 женщин. Вчера, 5 февраля, спортсмены бежали только супер спринт. Дистанция была достаточно серьезная: десять километров для мужчин и семь с половиной – для женщин. Победителями стали трехкратный чемпион Европы Антон Бабиков и мастер спорта России Ирина Казакевич. Министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова отметила важность проводимого мероприятия: - В регионе с начала 90-х годов не проводилось значительных соревнований по этому виду спорта. Такое событие произошло благодаря работе нового современного комплекса, в котором есть все необходимое для организации крупных стартов. Кубок России и чемпионата будут проходить в Перекопе до 10 февраля. С программой можно ознакомиться на сайте: perekop43.ru

ИСТОЧНИК KP.RU