В Кирове троллейбус сбил пешехода

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:49:34+03:00

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В среду, 5 февраля, произошло ДТП на перекрестке улиц Менделеева и Московской. По данным Госавтоинспекции, троллейбус ЗИУ-682, за рулем которого была 43-летняя женщина, наехал на пешехода. 28-летняя девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. К счастью она отделалась легкими травмами и госпитализация ей не потребовалась.

Еще одного пешехода сбили в этот же день вечером, на улице Упита. 64-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Great Wall не успел среагировать и совершил наезд на него. В результате происшествия пожилой человек получил травмы, но обошлось без больницы: ему оказали помощь на месте.

Авария произошла на улице Упита. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

ГИБДД по Кировской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Водителям следует быть внимательными, особенно при проезде пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU