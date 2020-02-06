2020-02-06T13:49:34+03:00
Происшествия

В Кирове троллейбус сбил пешехода

Обошлось без жертв, но девушка получила травмы
Александр МАКАРОВ
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ДТП произошло на перекрестке улиц Менделеева и Московской. Фото: vk.com/gibdd43ДТП произошло на перекрестке улиц Менделеева и Московской. Фото: vk.com/gibdd43
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В среду, 5 февраля, произошло ДТП на перекрестке улиц Менделеева и Московской. По данным Госавтоинспекции, троллейбус ЗИУ-682, за рулем которого была 43-летняя женщина, наехал на пешехода. 28-летняя девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. К счастью она отделалась легкими травмами и госпитализация ей не потребовалась.

Еще одного пешехода сбили в этот же день вечером, на улице Упита. 64-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Great Wall не успел среагировать и совершил наезд на него. В результате происшествия пожилой человек получил травмы, но обошлось без больницы: ему оказали помощь на месте.

Авария произошла на улице Упита. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла на улице Упита. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

ГИБДД по Кировской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Водителям следует быть внимательными, особенно при проезде пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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