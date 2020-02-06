Мотогонки на льду: в Вятских Полянах пройдут заключительные этапы Кубка России

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:20:26+03:00

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С 8 по 9 февраля в Вятских Полянах состоится финал Кубка России по мотогонкам на льду. По информации министерства спорта и молодежной политики Кировской области, в соревнованиях участвуют 16 гонщиков из Уфы, Тольятти, Ярославля и других городов.

Мотогонки в Вятских Полянах проходят уже давно. Ежегодно спортсмены со всей России приезжают на финал Кубка России.

- Мотогонками на льду я занимаюсь уже четыре года, - рассказывает о своем участии спортсмен из Уфы Иван Чичков. - На соревнованиях в Вятских Полянах был два раза, а в прошлом году занял второе место на Кубке России. Радует, что трибуны у вас всегда заполнены болельщиками! Сейчас я настроен на лучший результат, но конкуренция очень высокая - нельзя никого недооценивать.

Мотогонки в Вятских Полянах - это спорт номер один. На стадионе «Электрон» проводятся финалы первенства и Кубка России. В 2018 году здесь прошел финал Чемпионата Европы, который собрал около восьми тысяч любителей этого вида спорта из России и других стран.

Программа

7 февраля

12.00 — 14.30 — официальная тренировка.

8 февраля

12.00 — 12.20 — парад открытия первого дня соревнований;

12.20 — 15.30 — официальные соревнования – этап №3;

9 февраля

12.20 — 15.30 — официальные соревнования – этап №4;

15.30 — 16.30 — награждение победителей и призёров. Закрытие соревнований.

Стоимость билета: 250 рублей. Детям до 12 лет вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU