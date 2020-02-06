На бывшего директора СШ «Юность» завели новые уголовные дела

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:16:21+03:00

Теперь его обвиняют в шантаже сотрудниц

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Следствие сообщило, что в феврале 2019 года Дмитрий Логиновский шантажировал двух сотрудниц. Он требовал от них взятки. Взамен обещал не увольнять и выплачивать премиальные. Таким образом он «заработал» 12 тысяч рублей.

Теперь в отношении задержанного завели уголовные дела по 291.2 ст. УК РФ «Мелкое взяточничество» и соединили их в одно производство с ранее возбужденными.

Напомним, что в июле 2019 года директора ДЮСШ «Юность» уличили в хищении денег и имущества школы, получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями. Позже он был заключен под стражу. Расследование все еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU