Сотрудники ГИБДД Кировской области получили 73 новых автомобиля

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:52:43+03:00

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Вчера, 5 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Кировской области получили 73 новых автомобиля ДПС ГИБДД. В торжественном мероприятии участвовали председатель правительства Кировской области Александр Чурин, начальник областного УМВД генерал-майор полиции Константин Селянин и руководитель региональной Госавтоинспекции полковник полиции Александр Власов.

Новые служебные автомобили «Шкода Октавиа» и «УАЗ» поступили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Вручая инспекторам ГИБДД ключи от новых патрульных автомобилей, Александр Чурин отметил, что благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за последние пять лет на дорогах региона на 18% сократилось число погибших в автомобильных авариях.

Константин Селянин выразил уверенность, что новый служебный транспорт позволит более мобильно и качественно обслуживать федеральные, региональные и муниципальные дороги. Это повысит эффективность работы сотрудников ДПС по предупреждению аварий, сохранению жизни и здоровья жителей Кировской области.

Транспортные средства оснащены громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами. Кроме того, в каждом служебном автомобиле есть медицинская укладка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Экипажи ДПС ГИБДД на новых автомобилях будут нести службу в районах области и г. Кирове, на региональных и федеральных автодорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU