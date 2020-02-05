В Кирове мошенники продавали пульты, которые могут «заморозить» показания счетчиков

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:24:49+03:00

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Ленинский районный суд принял иск от прокуратуры Кирова с запросом удалить интернет-ресурсы с сомнительным содержанием. На одном из многочисленных сайтов распространялась информация об особом «чудодейственном» пульте, который может временно приостановить работу счетчиков. Такими манипуляциями можно легко выставить любые показания киловатт или литров.

Естественно, эти действия нелегальны. Согласно действующему законодательству, потребители не вправе срывать пломбы с приборов учета или демонтировать их. Сами счетчики должны полностью соответствовать всем стандартам об обеспечении единства измерения. За самовольное подключение к электро- или теплосетям потребитель может получить штраф. Повреждение чужих счетчиков воды и электричества, а также этих приборов в муниципальной собственности карается уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU