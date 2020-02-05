В Кирове из-за ремонта теплосетей временно перекрыли улицу Казанскую
Движение откроют утром, 6 февраля
Движение по Казанской откроют утром, 6 февраляФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В департаменте дорожного хозяйства сообщают о перекрытии в центре города улицы Казанской. На участке от улицы Горбачева до улицы Спасской ремонтируют дефект теплосетей. Работы уже начались с 14.00 и продлятся до 6.00 четверга, 6 февраля.
«Кировская теплоснабжающая компания» уточняет, что отопление во все жилые дома и социальные объекты поступает и отключений не будет.
Ранее на другом участке улицы Казанской прорвало трубы теплосетей и на дорогу хлынул кипяток. При этом несколько человек получили травмы
ИСТОЧНИК KP.RU