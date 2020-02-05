2020-02-05T14:57:24+03:00
Общество

В Лузе полторы тысячи жителей лишились воды из-за износа сетей

Прорыв водовода случился третьего февраля 2020
Олег ЛЯЛИН
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Властям города потребовалось ввести режим ЧС.Властям города потребовалось ввести режим ЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Два детских сада, 70 жилых домов, лузская больница и другие учреждения пострадали из-за отключения воды. Без ресурса осталось полторы тысячи жителей. В городе пришлось ввести режим ЧС, однако его уже отменили. На данный момент аварию устранили работники коммунальных служб.

Чтобы разобраться в причинах ЧП, прокуратура Кировской области начала проверку по части организации бесперебойного водоснабжения. Прокуроры проверят организацию ремонта, содержание и эксплуатацию магистралей водовода, а также законность ввода режима ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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