В Лузе полторы тысячи жителей лишились воды из-за износа сетей

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:57:24+03:00

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Два детских сада, 70 жилых домов, лузская больница и другие учреждения пострадали из-за отключения воды. Без ресурса осталось полторы тысячи жителей. В городе пришлось ввести режим ЧС, однако его уже отменили. На данный момент аварию устранили работники коммунальных служб.

Чтобы разобраться в причинах ЧП, прокуратура Кировской области начала проверку по части организации бесперебойного водоснабжения. Прокуроры проверят организацию ремонта, содержание и эксплуатацию магистралей водовода, а также законность ввода режима ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU