В Кирове отметят День зимних видов спорта
9 февраля в Кирове пройдет День зимних видов спорта. К участию в масштабном событии приглашают всех, кто любит активный образ жизни.
Мероприятие состоится на площадке спортивно-туристического комплекса «Порошино» с 12 до 15 часов.
Гостей и участников праздника ждут:
- мастер-классы по хоккею и фигурному катанию,
- показательные выступления от спортивных федераций,
- фотозоны с дружелюбными собаками породы хаски,
- интерактивная и концертная программы.
Впервые пройдут зимние семейные игры. Все семейные команды стартуют на лыжне (на своих, либо на бесплатных лыжах от организаторов). Далее их ждут соревнования по метанию снежков в мишень, хоккею с мячом, прокату на ватрушках и викторина на тему ГТО.
К участию приглашают семейные команды из двух человек (два взрослых либо взрослый и ребенок), а также из трех-четырех человек (два взрослых и один ребенок либо два взрослых и два ребенка).
Интересно? Записывайтесь!
Заявки семейных команд принимают:
- в группе https://vk.com/poroshino
- по телефону (8332) 20-64-75.
Кроме того, зарегистрироваться можно будет 9 февраля до 11.30 на площадке СТК «Порошино».
С программой можно ознакомиться на сайте: http://visitkirov.ru/news/1508/152/v-poroshino-otmetyat-den-zimnih-vidov-sporta/
ИСТОЧНИК KP.RU