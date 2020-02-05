2020-02-05T17:25:17+03:00
Спорт

В Кирове отметят День зимних видов спорта

Большой семейный праздник состоится в Порошино
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Победителей соревнований ждут призы и подарки. Фото: visitkirov.ruПобедителей соревнований ждут призы и подарки. Фото: visitkirov.ru
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9 февраля в Кирове пройдет День зимних видов спорта. К участию в масштабном событии приглашают всех, кто любит активный образ жизни.

Мероприятие состоится на площадке спортивно-туристического комплекса «Порошино» с 12 до 15 часов.

Гостей и участников праздника ждут:

- мастер-классы по хоккею и фигурному катанию,

- показательные выступления от спортивных федераций,

- фотозоны с дружелюбными собаками породы хаски,

- интерактивная и концертная программы.

Впервые пройдут зимние семейные игры. Все семейные команды стартуют на лыжне (на своих, либо на бесплатных лыжах от организаторов). Далее их ждут соревнования по метанию снежков в мишень, хоккею с мячом, прокату на ватрушках и викторина на тему ГТО.

К участию приглашают семейные команды из двух человек (два взрослых либо взрослый и ребенок), а также из трех-четырех человек (два взрослых и один ребенок либо два взрослых и два ребенка).

Интересно? Записывайтесь!

Заявки семейных команд принимают:

- в группе https://vk.com/poroshino

- по телефону (8332) 20-64-75.

Кроме того, зарегистрироваться можно будет 9 февраля до 11.30 на площадке СТК «Порошино».

С программой можно ознакомиться на сайте: http://visitkirov.ru/news/1508/152/v-poroshino-otmetyat-den-zimnih-vidov-sporta/

ИСТОЧНИК KP.RU

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