«Родина» привезла из Нижнего Новгорода «ничью»

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:23:15+03:00

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Во вторник, 4 февраля, хоккеисты кировского клуба «Родина» провели матч в Нижнем Новгороде. По словам болельщиков и тренера сборной, игра вышла очень сложной. Сравнять счет кировчане смогли на последней минуте матча.

Первый тайм начался очень удачно для наших хоккеистов: буквально на первых секундах счет открыл Алексей Бушуев. На девятой минуте успех развил Станислав Исмагилов, забив еще один мяч нижегородцам. После ярких голов начались неприятности. Спортсмены нарушили правила и за пять минут с поля удалили трех игроков кировской команды. Вскоре «Старт» закинул мяч в наши ворота.

На первой минуте второго тайма нижегородская команда сравняла счет, а после нескольких опасных моментов она вырвалась вперед. Болельщики «Родины» уже почти смирились с очередным поражением, как вдруг Егор Шицко на последних секундах матча забил «Старту» решающий мяч.

Ледовый поединок окончен со счетом 3:3. Любители хоккея с мячом воспряли духом: «Родина» показала хорошую и упорную игру, несмотря на серию неудач. Следующий матч кировчане проведут 10 февраля с фаворитами Суперлиги - командой «Енисей». Сейчас красноярцы находятся на верхней строчке турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU