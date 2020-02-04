2020-02-04T18:13:57+03:00
Общество

В Кирове росгвардеец нашел и вернул хозяину кошелек с деньгами и документами

Внутри было 115 тысяч рублей
Александр МАКАРОВ
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Пенсионер поблагодарил сотрудника за бескорыстность. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской областиПенсионер поблагодарил сотрудника за бескорыстность. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области
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Воистину добрая и хорошая история произошла на днях в областном центре. Сотрудник Росгвардии нашел и вернул владельцу документы и более ста тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Я снял в одном из банков свои сбережения - 115 тысяч рублей, рассказывает Николай. - Деньги положил в портмене, а когда вернулся домой, то обнаружил, что кошелек исчез.

Пенсионер очень расстроился от потери денег и документов, но вдруг в дверь кто-то позвонил. На пороге стоял незнакомый человек и отдал Николаю портмоне вместо со всем содержимым. Потом он попрощался и ушел.

Мужчина решил найти таинственного незнакомца и поблагодарить его. Оказалось, что сбережения пенсионеру вернул старший группы задержания вневедомственной охраны Денис Патрушев. В одном из банков он нашел портмоне с деньгами и документами. Узнав адрес владельца по регистрации в паспорте, росгвардеец отвез ему найденное.

Николай Бовыкин искренне поблагодарил сотрудника Росгвардии за бескорыстность и честность. Денис Патрушев ответил, что это нормальный поступок для любого порядочного человека.

Напомним, в прошлом году другой росгвардеец стал донором костного мозга для ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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