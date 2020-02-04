2020-02-04T13:11:27+03:00
Происшествия

Вот такое подпольное казино: в Омутнинске незаконно проводились азартные игры

Теперь организаторам грозит до шести лет тюрьмы и огромный штраф
Александр МАКАРОВ
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Фото: скриншот оперативной съемки Следственного комитета по Кировской области.Фото: скриншот оперативной съемки Следственного комитета по Кировской области.
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Сотрудники УФСБ России по Кировской области вышли на некую организованную группу. По информации пресс-службы ведомства, пятеро жителей области проводили азартные игры через Интернет. Подпольное казино существовало с июня 2019 по январь 2020 года в городе Омутнинске.

Силовики допросили подозреваемых и провели обыски в помещениях игорных залов. Изъято шесть компьютеров, деньги и записи «черной» бухгалтерии преступной группы.

Задержание организаторов подпольного казино в Омутнинске.Видео: оперативная съёмка УФСБ России по Кировской области.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кировской области, возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Следователи уточняют сумму доходов подпольного казино и все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее подобное игорное заведение работало в Кирове. Его организовали четыре местные женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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