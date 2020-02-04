Пьяная кировчанка попыталась зарезать свою знакомую

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:43:37+03:00

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В Кирове задержали женщину, ударившую ножом свою собутыльницу. Пострадавшая, к счастью, выжила. Об этом сообщает областное УМВД России.

Информация поступила в полицию из больницы 30 января. Медики сообщали: 41-летнюю женщину с ранением живота увезли в больницу из собственной квартиры. Отметили также, что пострадавшая была не очень общительна, и непонятно, кто мог это сделать.

Полиция оперативно выяснила обстоятельства. Как оказалось, накануне в гости к пострадавшей приходили мужчина и женщина. Вся троица выпивала вместе, и в какой-то момент между ними разгорелся конфликт. В пылу ссоры гостья, 35-летняя женщина, схватила нож и ударила им в живот хозяйку квартиры.

Спустя сутки «гостей» разыскали, женщину, устроившую поножовщину, задержали. Как выяснилось, 35-летняя кировчанка ранее уже была судима. Сейчас на нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU