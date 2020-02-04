2020-02-04T10:23:59+03:00
Общество

В Кировской области выбирают подрядчиков для ремонта дорог по нацпроекту

Четыре объекта уже разделили между компаниями
Анастасия РОМАНОВА
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Работы на уже распределенных участках планируют завершить в сентябре 2020 года. Фото: kirovreg.ruРаботы на уже распределенных участках планируют завершить в сентябре 2020 года. Фото: kirovreg.ru
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В Кировской области отбирают подрядчиков для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже определили список участков для ремонта, разработали «дорожные карты» и смету. Сейчас выбраны подрядчики для четырех объектов региональной сети, отбор продолжается.

По данным областного Дорожного комитета, участок протяженностью 35,3 км на автодороге Киров-Советск-Яранск закрепили за компанией «СУ-43». Планируется, что работы на нем выполнят с мая по сентябрь 2020 года.

«Вятавтодору» отвели три объекта. Это автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок длиной в 32 км, Яранск – Кикнур – граница Нижегородской области, 5 км, и Яранск – Санчурск – граница Республики Марий Эл, 3 км. Работы должны завершить в сентябре.

Всего в рамках нацпроекта планируют отремонтировать более 134 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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