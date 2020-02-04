В Кировской области выбирают подрядчиков для ремонта дорог по нацпроекту
В Кировской области отбирают подрядчиков для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже определили список участков для ремонта, разработали «дорожные карты» и смету. Сейчас выбраны подрядчики для четырех объектов региональной сети, отбор продолжается.
По данным областного Дорожного комитета, участок протяженностью 35,3 км на автодороге Киров-Советск-Яранск закрепили за компанией «СУ-43». Планируется, что работы на нем выполнят с мая по сентябрь 2020 года.
«Вятавтодору» отвели три объекта. Это автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок длиной в 32 км, Яранск – Кикнур – граница Нижегородской области, 5 км, и Яранск – Санчурск – граница Республики Марий Эл, 3 км. Работы должны завершить в сентябре.
Всего в рамках нацпроекта планируют отремонтировать более 134 км дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU