2020-02-04T09:19:08+03:00
Общество

В Кировской области значительно выросло производство бумаги и лекарств

Кировстат подвел итоги 2019 года
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В Кировской области в 2019 году на 69,6% произвели больше бумаги и бумажных изделий.В Кировской области в 2019 году на 69,6% произвели больше бумаги и бумажных изделий.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Наибольший рост производства в нашем регионе 2019 году по сравнению с 2018 отмечен в производстве мебели - в 2,4 раза. В Кировской области также на 69,6% больше произвели бумаги и бумажных изделий. Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 32,9%. Больше выпущено транспортных средств и оборудования – рост в этой области составил 20,6%. А вот в производстве электрического оборудования повышение не так значительно – всего на 2,6%.

Увеличилось и производство потребительских товаров: на 5,2% больше выпустили текстильных изделий и на 2,5% пищевых продуктов,

В 2019 году на 4,8% вырос выпуск продукции обрабатывающих производств. Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производства изделий из соломки и материалов для плетения выросли по сравнению с 2018 годом на 8,5%.

По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс производства составил 135%.

Но в то же время снизились объемы добычи полезных ископаемых - на 10,5%. Отмечен спад в машиностроении – на 17,8%. Неметаллической минеральной продукции изготовили меньше на 13,7%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов сократилось на 11,6%. Выпуск продукции металлургического производства снизился на 3,1%.

Отмечен спад в производстве кожи и изделий из кожи - на 9,1%, резиновых и пластмассовых изделий - на 7,4%.

В секторе товаров народного потребления меньше изготовили напитков - на 10,9% и пошили одежды - на 6,5%.

Снизилось производство и в организациях, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха - на 3,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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