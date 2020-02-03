2020-02-03T17:14:50+03:00
Общество

В Кировской области появилось табло, поощряющее водителей за оптимальную скорость

Мнения жителей области насчет новинки разделились
Анастасия РОМАНОВА
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За скорость вождения, не превышающую ограничение, табло поощряет водителя счастливым смайликом. Фото: УГИБДД России по Кировской областиЗа скорость вождения, не превышающую ограничение, табло поощряет водителя счастливым смайликом. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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В Кировской области установили табло, регулирующее скорость водителей и выставляющее за нее «оценку». Информация об этом появилась в группе «Кировский транспорт».

Табло поставили перед мостом у города Слободского. По сообщениям очевидцев, оно реагирует на скорость транспортного средства и выводит цифру. Если она не превышает 60 км/ч, под числами загорается зеленый счастливый смайлик. В обратном случае - красный и недовольный.

А вот превышение установленной скорости табло не одобряет. Фото: УГИБДД России по Кировской области

А вот превышение установленной скорости табло не одобряет. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Мнения насчет нововведения на дорогах разделились. Кто-то из кировчан заметил, что его легко спутать со светофором, а там и до аварии недалеко. Иные, напротив, одобрили появление такого регулировщика. Ведь теперь не сам себя похвалишь за аккуратное вождение, а тебя кто-то похвалит!

ИСТОЧНИК KP.RU

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