2020-02-03T17:00:39+03:00
Спорт

Кировские каратисты привезли домой 12 золотых медалей

Ребята победили на окружных соревнованиях
Александр МАКАРОВ
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Спортсмены пополнили копилку спортшколы №4 двенадцатью золотыми медалями. Фото: admkirov.ruСпортсмены пополнили копилку спортшколы №4 двенадцатью золотыми медалями. Фото: admkirov.ru
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С 31 января по 2 февраля в Саранске прошло первенство Приволжского федерального округа по киокусинкай (один из видов карате - Ред.) среди спортсменов 12-17 лет. В соревнованиях участвовали более 200 человек из 14 регионов ПФО.

От Кировской области в первенстве боролась команда из 21 воспитанника спортшколы №4, которых тренируют Артем Загребин и Наталья Богданова. Также в соревнованиях участвовала действующая чемпионка мира и член сборной России Екатерина Шемина.

Как сообщает управление по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Кирова, спортсмены привезли домой 12 золотых и по две серебряные и бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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