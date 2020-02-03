В Кирово-Чепецком районе мужчина погиб из-за плохо оказанной первой помощи

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:41:44+03:00

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В Кирово-Чепецком районе мужчина ударил собутыльника ножом, а потом перевязал его рану и ушел домой. А через несколько дней выяснилось, что пострадавший умер. Об этом рассказал Следственный комитет Кировской области.

Сообщение о находке тела поступило из полиции 31 января. Погибшим оказался 58-летний житель села Каринка Кирово-Чепецкого района. Мужчину нашли в его собственной квартире, из следов - рана на ноге. По горячим следам нашли предполагаемого подозреваемого. Им оказался односельчанин погибшего.

Как установило следствие, 27 января трое жителей Каринки выпивали вместе, расположившись в квартире погибшего. В какой-то момент между пьяными мужчинами вспыхнула ссора, и 33-летний подозреваемый, схватив нож, ударил им знакомого в ногу. Поняв, что произошло, двое мужчин перевязали рану своего собутыльника, а потом просто ушли домой, оставив его в одиночестве. А как еще могли оказать первую помощь пьяные люди?..

На протяжении нескольких дней пострадавший не отвечал на звонки и не выходил из дома. Один из соседей, встревоженный этим, с разрешения сына хозяина квартиры вскрыл входную дверь. Там они и нашли тело.

Как оказалось впоследствии, принятых мужчинами мер было недостаточно. Удар ножа повредил артерию, вызвав обильное кровотечение. Несчастный скончался от кровопотери.

Подозреваемого задержали, сейчас расследование продолжается. Мужчине вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». По этой статье ему грозит срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU