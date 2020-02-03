2020-02-03T16:44:36+03:00
Общество

Четырех подростков-безбилетников сняли с электрички Ежиха-Киров

«Зайцы» спрятались между сцепками вагонов
Олег ЛЯЛИН
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Родителей несовершеннолетних «зайцев» оштрафуют.Родителей несовершеннолетних «зайцев» оштрафуют.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники кировского линейного отдела МВД России на транспорте поймали 13-летнюю пассажирку элекрички на станции Лянгасово. У девочки не было билета, она ехала от Оричей до Лянгасово между вагонами. Безбилетчица рассказала полицейским, что она не одна. Вместе с ней в электричке едут еще трое ее друзей, того же возраста.

Как оказалось, подростки, чтобы не платить за проезд и не попасться контролеру на глаза, встали между автосцепкой вагонов. Нарушителей поймали и сняли с электропоезда. С безбилетниками провели воспитательную беседу. На их родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию, а также им назначили штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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