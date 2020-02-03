2020-02-03T17:19:09+03:00
Общество

Жительница Даровского района хотела схитрить при получении кредита

И попала в суд
Олег ЛЯЛИН
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200 часов отработки - такое наказание установил суд мошеннице.200 часов отработки - такое наказание установил суд мошеннице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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26-летняя кировчанка взяла кредит в одной из финансовых органзаций через интернет. При получении денег, она указала ложные сведения о своем месте работы и доходах. Получив кредит, женщна потратила его на свои личные нужды.Возвращать деньги компании она не собиралась.

Этот инцдент произошел год назад. Недавно история получила продолжение - этм делом занялась прокуратура. Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Наказанием для аферистки станут 200 часов исравительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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