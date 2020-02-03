В Кирове продолжают закрываться на карантин школы и детсады

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:16:00+03:00

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Эпидемия ОРВИ продолжает распространяться по городу. По состоянию на 31 января в Кирове среди заболевших детей оказалось 3477 школьников и 2290 дошколят. Это 6,2% и 7,3% соответственно от общего числа учащихся. По этой причине временно закрыли еще несколько классов и групп в образовательных учреждениях.

На 7 дней приостановили занятия в 24 классах 13 школ. Под закрытие попали учреждения №5, 8, 51, 59, 65, 18, 20, 32, 62, 27, 66. Художественно-технологический лицей «потерял» 4 класса. Лингвистическая гимназия отделалась одним.

Детсадам повезло чуть больше. Среди кировских дошкольных учреждений закрылись лишь две группы в детском саду №225 и одна в №175.

На период карантина в школах и детсадах усилены меры профилактики. Активизировали работу по выявлению детей с ОРВИ, усилили медицинское наблюдение за детьми и педагогами. Также в учреждениях в обязательном порядке проводят влажную уборку в помещениях с применением средств дезинфекции. В детсадах дезинфицируют также игрушки и личные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU