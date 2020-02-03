2020-02-03T14:40:50+03:00
Общество

Специалисты Кировэнерго в 2019 году отремонтировали и модернизировали более 6300 километров линий электропередачи

В 2019 году энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» за счет ремонта и модернизации повысили надежность порядка 6300 километров воздушных линий электропередачи
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Все выполненные работы призваны существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей. Фото: Кировэнерго.Все выполненные работы призваны существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей. Фото: Кировэнерго.
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В рамках ремонтных мероприятий специалисты Кировэнерго заменили свыше 1900 опор и более 18 тысяч изоляторов на воздушных ЛЭП. Одним из крупнейших объектов ремонтной кампании стала воздушная линия электропередачи 110 кВ «Опытное Поле – Яранск», которая является важной частью транзита, обеспечивающего электроснабжение юго-западных районов Кировской области. Также в числе модернизированных объектов одна из наиболее значимых линий Кировской области - ВЛ-110 кВ «Вятка - Кумены», от которой запитаны несколько муниципальных районов южной части региона.

В Юрьянском районе проведен масштабный ремонт распределительных сетей 10-0,4 кВ. В частности – участка ВЛ-10 кВ от подстанции «Гирсово». От этой линии запитаны садоводческие товарищества «Урожай-2», «Рассвет», «Геолог», «Горца», деревня Верхняя Горца. На данной линии электропередачи заменено 17 опор ВЛ-10 кВ, 59 изоляторов, расчищены более 8 гектаров просеки, в том числе подрезаны ветки и произведена валка угрожающих деревьев. Кроме того, энергетики провели текущий ремонт оборудования (линейных разъединителей) и заменили траверсы на опорах ВЛ.

В рамках инвестиционной программы силами специалистов Кировэнерго модернизированы 105,3 км линий электропередачи 10 кВ. Самые большие объемы работ выполнены в Советском, Юрьянском и Оричевском районах Кировской области.

В частности, в Советском районе проведена модернизация ВЛ-10 кВ, идущей от подстанции 35 кВ «Заречная», протяженностью 13,3 километров. От нее запитана деревня Прозорово с населением порядка 90 человек. В Кирово-Чепецком районе реконструирована воздушная ЛЭП 10 кВ от подстанции 110/35/10 кВ «Просница», питающая станцию железной дороги в п. Просница, деревни Долганы, Единение, Пронькинцы, Сметанники, Солоково и Тюлькинцы. Среди ее потребителей – ООО "Агрофирма "Просница", ООО НПО "Химсинтез", а также Администрация Просницкого сельского поселения. На упомянутых линиях произведена замена неизолированного провода на современный изолированный, что позволяет исключить короткие замыкания при падении на ЛЭП деревьев и схлестывании проводов. Помимо этого, произведена замена старых деревянных опор на современные железобетонные, установлены индикаторы короткого замыкания и разъединители с моторным приводом.

Все выполненные работы призваны существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, снизить число технологических отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов сетевой инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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