Смертельное ДТП в Кирово-Чепецком районе: грузовик сбил пешехода
Сегодня утром в результате ДТП в Кировской области погиб человек. Авария произошла на 27 километре трассы Кирово-Чепецк - Зуевка. По информации регионального ГИБДД, водитель грузовика ГАЗ не справился с управлением и перевернулся. При этом он сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют причины аварии.
Всего за последние три дня в области произошло девять ДТП, в которых погибли два человека и десять получили различные травмы. Так, 31 января, на этой же трассе столкнулись два автомобиля. «Лада Гранта», за рулем которой была 38-летняя женщина выехала на «встречку» и врезалась в «Ладу Ларгус». В результате водитель «Гранты» получила травмы и ее отвезли в больницу.
«Гранта» столкнулась с другой отечественной машиной на «встречке». Фото: vk.com/gibdd43
Кроме того, в субботу, 1 февраля, в Юрьянском районе перевернулся снегоход. Авария унесла две жизни.
ВАЖНО
Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что нарушать ПДД может быть опасно для жизни и здоровья. Свою скорость необходимо выбирать с учетом погоды и состояния дороги. Не стоит забывать о своей безопасности пешеходам: перед тем, как переходить дорогу, убедитесь, что водители вас видят и пропускают.
ИСТОЧНИК KP.RU