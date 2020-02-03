2020-02-03T14:40:26+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Кирово-Чепецком районе: грузовик сбил пешехода

Он погиб на месте аварии
Александр МАКАРОВ
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Авария произошла на трассе Кирово-Чепецк - Зуевка. Фото: vk.com/gibdd43Авария произошла на трассе Кирово-Чепецк - Зуевка. Фото: vk.com/gibdd43
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Сегодня утром в результате ДТП в Кировской области погиб человек. Авария произошла на 27 километре трассы Кирово-Чепецк - Зуевка. По информации регионального ГИБДД, водитель грузовика ГАЗ не справился с управлением и перевернулся. При этом он сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют причины аварии.

Всего за последние три дня в области произошло девять ДТП, в которых погибли два человека и десять получили различные травмы. Так, 31 января, на этой же трассе столкнулись два автомобиля. «Лада Гранта», за рулем которой была 38-летняя женщина выехала на «встречку» и врезалась в «Ладу Ларгус». В результате водитель «Гранты» получила травмы и ее отвезли в больницу.

«Гранта» столкнулась с другой отечественной машиной на «встречке». Фото: vk.com/gibdd43

«Гранта» столкнулась с другой отечественной машиной на «встречке». Фото: vk.com/gibdd43

Кроме того, в субботу, 1 февраля, в Юрьянском районе перевернулся снегоход. Авария унесла две жизни.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что нарушать ПДД может быть опасно для жизни и здоровья. Свою скорость необходимо выбирать с учетом погоды и состояния дороги. Не стоит забывать о своей безопасности пешеходам: перед тем, как переходить дорогу, убедитесь, что водители вас видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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