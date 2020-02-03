Прогноз погоды в Кирове на текущую рабочую неделю

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:19:31+03:00

Именно до такой отметки, и даже еще ниже, опустится температура на этой неделе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На нынешнюю рабочую неделю в Кирове установится прохладная погода. Температура будет сползать все глубже в «минус» с каждым днем. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз погоды, подготовленный с помощью gismeteo.ru. Будьте готовы стать похожим на капусту!

Так, в понедельник обещают снег с дождем и +1 градус днем. Снежная каша на дорогах и тротуарах прилагается бонусом. Осторожно - местами сильные порывы ветра!

Во вторник днем прогнозируют 0 градусов, сильный снег и переменную облачность. Ночью нагрянет -5. Вся каша превратится в лед.

Со среды температура пойдет на спад: -6 градусов днем. Небольшой снег, местами солнышко, которое будет светить, но не греть. Та же картина сохранится в четверг, вот только отметка термометра упадет до -9 градусов днем.

В пятницу уже начнется серьезное, по меркам минувших двух месяцев, похолодание. Днем термометры покажут -12 градусов. Ночью температура упадет до -15. Погода будет пасмурной и отметится разве что небольшим снегом.

В общем и целом можно сказать, что зима вновь вступила в свои права. Другое дело - надолго ли? Но пока что кировчанам следует одеваться теплее. И не забудьте дома шапку!

ИСТОЧНИК KP.RU