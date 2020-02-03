Очередное поражение: «Родина» проиграла сыктывкарскому «Строителю»
В субботу, 1 февраля, кировская «Родина» провела выездной матч с командой «Строитель». Игра прошла в Сыктывкаре, на стадионе «Бумажник». К очередному разочарованию болельщиков, кировчане потерпели поражение со счетом 6:3.
Игрокам «Родины» не везет с самого начала. Сперва с поля временно удалили двух игроков, а потом и вовсе назначили штрафной удар с двенадцати метров. Он оказался удачным и хозяева открыли счет. До конца тайма сыктывкарская команда забила кировчанам еще три мяча. И только на 43-й минуте «Родина» смогла ответить соперникам. Гол забил капитан сборной Сергей Перминов.
Второй тайм оказался более результативным. Кировчане смогли забросить два мяча в ворота соперников. Но после кратковременного успеха удача вновь отвернулась от наших хоккеистов. Сыктывкарцы сумели забить еще дважды, окончательно вырвавшись вперед и решив исход встречи.
Следующую игру «Родина» также проведет на выезде. Уже завтра, 4 февраля, подопечные Дениса Половникова сыграют с нижегородской командой «Старт».
ИСТОЧНИК KP.RU