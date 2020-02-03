Кировчане временно не смогут уехать в Китай на поезде
С 3 февраля на неопределенный срок прекращается ж/д сообщение с КНР
Поезд в Китай через Киров временно перестанет ходить.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове временно приостановили ж/д сообщение с КНР. Как сообщает пресс-служба Кировского региона ГЖД, с полуночи 3 февраля на неопределенный срок прекращают ходить ряд поездов в Китай. Единственный поезд до КНР, чей маршрут проходит через Киров - поезд № 3/4 сообщением «Пекин – Москва». Его движение также приостановлено до особого указания.
Неиспользованные билеты на отмененные рейсы пассажиры могут вернуть в кассах без дополнительных сборов и комиссий.
ИСТОЧНИК KP.RU