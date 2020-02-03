Кировчане временно не смогут уехать в Китай на поезде

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:55:07+03:00

С 3 февраля на неопределенный срок прекращается ж/д сообщение с КНР

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В Кирове временно приостановили ж/д сообщение с КНР. Как сообщает пресс-служба Кировского региона ГЖД, с полуночи 3 февраля на неопределенный срок прекращают ходить ряд поездов в Китай. Единственный поезд до КНР, чей маршрут проходит через Киров - поезд № 3/4 сообщением «Пекин – Москва». Его движение также приостановлено до особого указания.

Неиспользованные билеты на отмененные рейсы пассажиры могут вернуть в кассах без дополнительных сборов и комиссий.

ИСТОЧНИК KP.RU