В Кирове проходят Всероссийские соревнования по плаванию

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:49:56+03:00

Соревнования пройдут среди юных пловцов в шести возрастных группах, с 2006 по 2011 год рождения. Фото: kirovreg.ru

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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Быстрица» начались соревнования по плаванию в рамках детского фестиваля «Кубок Золотого Кольца». Его цель - развитие плавания и его популярности среди подрастающего поколения.

Заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области Денис Алексеев отметил, что такие состязания проходят в Кирове уже третий год подряд.

- Для юных спортсменов и любителей плавания - это всегда яркое, запоминающееся и долгожданное событие, - сказал замминистра. - Кубок собирает сотни лучших спортсменов из разных регионов России и зарубежья. Я надеюсь, что водный дворец «Быстрица» станет для спортсменов отличной площадкой демонстрации мастерства, таланта и достижений, которыми можно гордиться.

Соревнования пройдут среди юных пловцов в шести возрастных группах, с 2006 по 2011 год рождения. В программе турнира «Кубок Золотого кольца» предусмотрены заплывы на 50, 100 и 200 метров (баттерфляй, брасс и вольный стиль), а также эстафета 4х50 метров.

- В этом году в Кирове на соревнования приехали порядка 500 участников из 56 городов России, - рассказал организатор турнира GRC Евгений Поздяев. - Важно, что турнир проходит по всей России и собирает большую аудиторию любителей спорта и здорового образа жизни. И сегодня это мероприятие не только спортивное, но и туристическое событие. Ребята знакомятся со спортивными объектами, с городом, с его обликом и культурой.

ИСТОЧНИК KP.RU