2020-02-02T12:17:06+03:00
Общество

В Кировской области уже девять дней ищут 59-летнего мужчину

В последний раз его видели 25 января
Олег ЛЯЛИН
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Последний раз пропавшего видели 25 января. Фото: vk.com/lizaalert_kirovПоследний раз пропавшего видели 25 января. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Малмыжском районе разыскивают 59-летнего мужчину. Виктор Сергеевич Данилов вышел из своего дома в деревне Пахотная 25 января. После этого информации о нем не поступало.

Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Виктору 59 лет, рост 165 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, носит бороду. На момент выхода из дома был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны, черную шапку и галоши.

ВАЖНО

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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