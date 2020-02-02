Жители Кировской области радуются открытию кинотеатров

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:33:37+03:00

Теперь жителям некоторых районов не придется ехать в центр области, чтобы посмотреть новый фильм. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

693 тысячи человек побывали в кинотеатрах Кирова и области в 2019 году. Между прочим, это на 120 тысяч больше, чем в позапрошлом 2018 году. Пресс-служба правительства Кировской области связывает такие данные с тем, что в трех районах нашего региона появились кинозалы.

Залы для просмотра отечественных киноновинок оборудовали в Вятских Полянах, Мурашах и Санчурске в рамках нацпроекта «Культура». Вице-губернатор Андрей Плитко рассказал, что современная аппаратура установлена в 14 кинозалах области. На закупку ушло 65 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU