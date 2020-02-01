Нарушаем, гражданин-товарищ: Госавтоинспекция Кирова назвала самые распространенные нарушения на дорогах

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:38:23+03:00

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Областное ГИБДД опубликовало рейтинг самых «любимых» нарушений правил движения в 2019 году. Превышение скоростного режима стоит на первом месте - 416 397 случаев. Далее идут нарушения правил дорожного движения пешеходами - 12 139 случаев. «Бронза» - выезд на встречную полосу - 5491 нарушение. На четвертом месте вождение в нетрезвом виде - 5092 нарушения. Пятое место в антирейтинге заслужили водители без прав. Их в 2019 году было 4615 человек. Шестое место - непредоставление преимущества движения – 4537 случая. На последнем седьмом месте нарушения, связанные с правилами перевозки детей. Зафиксировано 2043 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU