2020-02-01T15:21:32+03:00
Общество

В этом году в Кирове откроются две школы

И детские сады продолжают строить по всему региону
Олег ЛЯЛИН
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Две новые школы откроются уже первого сентября. Фото: kirovreg.ruДве новые школы откроются уже первого сентября. Фото: kirovreg.ru
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В Кирове прошло совещание под руководством первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. На мероприятии обсуждались планы на строительство в 2020 году. Особое внимание уделялось детским учреждениям.

Так, было сказано, что первого сентября 2020 года откроется школа №25 в Чистых прудах. Также работу начнет новая школа на 600 мест на улице Менделеева, 1, в Кирове. Раньше там был техникум, но здание отремонтируют и переоборудуют в детское учебное учреждение.

Кроме того, в микрорайоне Радужный в скором тоже начнется строительство школы.

Детские сады строят в крупных городах области: в Кирово-Чепецке, Котельниче, Оричах, Мурашах, Фаленках, Советске. Сдать объекты должны уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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