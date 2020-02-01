В этом году в Кирове откроются две школы

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:21:32+03:00

И детские сады продолжают строить по всему региону

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В Кирове прошло совещание под руководством первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. На мероприятии обсуждались планы на строительство в 2020 году. Особое внимание уделялось детским учреждениям.

Так, было сказано, что первого сентября 2020 года откроется школа №25 в Чистых прудах. Также работу начнет новая школа на 600 мест на улице Менделеева, 1, в Кирове. Раньше там был техникум, но здание отремонтируют и переоборудуют в детское учебное учреждение.

Кроме того, в микрорайоне Радужный в скором тоже начнется строительство школы.

Детские сады строят в крупных городах области: в Кирово-Чепецке, Котельниче, Оричах, Мурашах, Фаленках, Советске. Сдать объекты должны уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU