2020-02-01T13:36:29+03:00
Общество

ЖД вокзал Кирова будут чаще дезинфицировать

Решение принято в связи со вспышкой короновируса в Китае
Олег ЛЯЛИН
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Мероприятия по дезинфекции объекта связаны со вспышкой короновируса.Мероприятия по дезинфекции объекта связаны со вспышкой короновируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пресс-служба ГЖД по Кировской области сообщает, что железнодорожный вокзал Кирова станут убирать и дезинфицировать чаще, чем раз в сутки. Это связано с эпидемией короновируса. Дезинфекция будет проводиться не только на самом вокзале, но и на всей ближайшей инфраструктуре.

Более тщательным «чисткам» подвергнутся и другие вокзалы, так как это объекты повышенного риска, за день через них проходит огромный поток людей. Прибывшие пассажирские поезда тоже будут обрабатывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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