ЖД вокзал Кирова будут чаще дезинфицировать
Решение принято в связи со вспышкой короновируса в Китае
Мероприятия по дезинфекции объекта связаны со вспышкой короновируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пресс-служба ГЖД по Кировской области сообщает, что железнодорожный вокзал Кирова станут убирать и дезинфицировать чаще, чем раз в сутки. Это связано с эпидемией короновируса. Дезинфекция будет проводиться не только на самом вокзале, но и на всей ближайшей инфраструктуре.
Более тщательным «чисткам» подвергнутся и другие вокзалы, так как это объекты повышенного риска, за день через них проходит огромный поток людей. Прибывшие пассажирские поезда тоже будут обрабатывать.
ИСТОЧНИК KP.RU