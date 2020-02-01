ЖД вокзал Кирова будут чаще дезинфицировать

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:36:29+03:00

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Пресс-служба ГЖД по Кировской области сообщает, что железнодорожный вокзал Кирова станут убирать и дезинфицировать чаще, чем раз в сутки. Это связано с эпидемией короновируса. Дезинфекция будет проводиться не только на самом вокзале, но и на всей ближайшей инфраструктуре.

Более тщательным «чисткам» подвергнутся и другие вокзалы, так как это объекты повышенного риска, за день через них проходит огромный поток людей. Прибывшие пассажирские поезда тоже будут обрабатывать.

ИСТОЧНИК KP.RU