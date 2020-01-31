Аэропорт «Победилово» начал принимать кировчан с электронными билетами

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:49:55+03:00

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Кировчанам, предпочитающим путешествовать по воздуху, значительно облегчили суету с билетами. Аэропорт «Победилово» начал принимать электронные посадочные талоны. Для этого установили специальную автоматизированную систему контроля досмотра пассажиров и багажа.

Теперь, если у пассажира нет бумажного билета, но есть электронный талон на телефоне, планшете или ином носителе, его пропустят на борт самолета. При прохождении досмотра сотрудники авиационно-транспортной безопасности поставят отметку в базе данных, которая заменит штамп на бумажном документе.

Такой талон можно получить при регистрации на рейс онлайн. Его пришлют на электронную почту либо в мобильное приложение. Кроме того, пассажиры могут распечатать электронный билет в виде штрих-кода.

ИСТОЧНИК KP.RU