В Белой Холунице 105 работников не получили полтора миллиона рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:51:12+03:00

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В последнее время в Кировской области участились случаи невыплаты денег сотрудникам. Вот и в Белой Холунице работников двух предприятий обделили зарплатой. В общей сложности зарплату не получили 105 человек. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

В органы с жалобой обратились работники СПК «Луч» и ООО «Суворовское», которые не дождались своих денег. После проведения проверки выяснилось, что сумма невыданной зарплаты была немаленькой - более полутора миллиона рублей. Прокуратура возбудила производство дел по нарушению трудового законодательства. После вмешательства деньги рабочим все-таки выплатили.

Такой прецедент, увы, не единичен. Последний подобный случай произошел в Нововятске около двух недель назад: рабочим пришлось возвращать зарплату через судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU