2020-01-31T14:15:07+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке судебные приставы забрали водителя автобуса с работы

И доставили прямиком в полицию как неплательщика
Анастасия РОМАНОВА
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О своих долгах чепчанин знал, но предпочитал забыть.О своих долгах чепчанин знал, но предпочитал забыть.Фото: Алексей ФОКИН
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В Кирово-Чепецке задержали злостного неплательщика штрафов, очень долго бегавшего от приставов. Как сообщает областное УФССП России, мужчина некогда вынес из магазина алкоголь и решил за него не платить. С тех пор на нем висит три штрафа, платить которые он не собирается. Застать его дома приставам никак не удавалось. Пришлось идти на крайние меры.

Сотрудники Кировского УФССП выяснили, что их неплательщик работает водителем автобуса. Ничего не подозревающего чепчанина в буквальном смысле сняли с рабочего места на конечной остановке маршрута. И увели под белы ручки. Теперь ему приписывают еще и уклонение от уплаты административного штрафа. Незадачливому водителю грозит перспектива расстаться с суммой вдвое больше, чем неуплаченная раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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