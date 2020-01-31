В Уржумском районе появился «ледовый путь» через Вятку для вывоза леса

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:25:45+03:00

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В Уржумском районе официально открыли ледовую переправу через Вятку. С 29 января по ней начали ходить грузовики, вывозящие лес. Как рассказало Кировское управление МЧС России, грузоподъемность переправы составляет 8 тонн при толщине льда 70 сантиметров, длине 500 метров и ширине 16 метров.

«Ледовый путь» появился в селе Русский Турек. Отмечается, что он согласован с инспекторами ГИМС и ГИБДД. Нынешней зимой планируется открыть еще пять таких переправ через Вятку. Появятся они Котельниче (мкр Затон), в пгт Лебяжье, в деревне Тюм-Тюм Уржумского района, в селе Гоньба Малмыжского района и селе Сорвижи Арбажского района.

ИСТОЧНИК KP.RU